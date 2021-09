DGAP-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Delivery Hero wird im September ein neues Technologiezentrum in Istanbul eröffnen und damit seine globale Präsenz mit 15 Tech-Hubs auf 4 Kontinenten erweitern

Das Unternehmen wird seine bestehende türkische Technologieplattform und Expertise in ein globales Setup integrieren, wobei die lokalen Operationen weiterhin unter der Marke Yemeksepeti laufen werden

Delivery Hero setzt seinen Weg zur Stärkung und Diversifizierung seines Talentpools im Technologiebereich fort und beabsichtigt, für das Tech-Hub mehr als 1000 Mitarbeiter einzustellen

Das türkische Technologiezentrum unterstützt den lokalen Arbeitsmarkt und fördert gleichzeitig den Erfahrungs- sowie Wissensaustausch zwischen den Tech-Hubs

Berlin, 8. September 2021 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, wird ein neues Tech-Hub in Istanbul in der Türkei eröffnen. Das Zentrum wird Teil des globalen Tech-Teams von Delivery Hero sein und die bestehenden Tech-Hubs in Berlin, Dubai, Singapur, Buenos Aires und Seoul ergänzen. Um die Synergien zwischen den Delivery Hero-Tochtergesellschaften weltweit weiter zu fördern, werden die bestehende türkische Technologieplattform und Expertise in eine globale Technologieplattform integriert. Die lokalen Operationen werden weiterhin unter der Marke Yemeksepeti geführt.

Christian Hardenberg, CTO von Delivery Hero: "Innovation ist das Rückgrat des Wachstums von Delivery Hero und wir werden unsere eigene Technologie weltweit weiterentwickeln. Unsere Technologieplattform Yemeksepti ist eine der größten Erfolgsgeschichten der Türkei, und wir freuen uns, sie in unsere globale Plattform zu integrieren. Die Eröffnung des Delivery Hero Tech-Hubs in Istanbul wird es ermöglichen, unsere globalen Innovationspläne zu beschleunigen, indem wir die pulsierende Tech-Szene und den großen Pool an Tech-Talenten in der Türkei für uns nutzen."

Mit dem Fokus auf der Entwicklung neuer Technologien und Innovation der Produkte des Unternehmens wird Istanbul ein wichtiges globales Tech-Hub für Delivery Hero werden. Das Zentrum soll auf über 1000 Mitarbeiter anwachsen, einschließlich Tech- und Product-Teams. Istanbuls großer Pool an Tech- und Product-Talenten in Kombination mit der starken regionalen Verankerung von Yemeksepeti machen Istanbul zum idealen Standort für die Errichtung des jüngsten Tech-Hubs von Delivery Hero. Die Türkei war schon immer ein Vorreiter für Innovationen innerhalb der Delivery Hero-Gruppe und war der erste Markt, der mit Dmarts (kleine Lagerhäuser an strategischen Standorten für die Lieferung) im Jahr 2019 Quick-Commerce einführte.

Nevzat Aydin, CEO von Yemeksepeti: "Wir sind stolz darauf, ein Teil dieser wichtigen Entwicklung für Yemeksepeti und die gesamte Delivery Hero-Gruppe zu sein. Durch den Austausch von Best Practices und Fachwissen wird das neue Tech-Hub in Istanbul es uns ermöglichen, technologische Lösungen zu entwickeln, die von globaler Bedeutung sind. Darüber hinaus unterstützt das neue Zentrum die türkische Wirtschaft sowie den Arbeitsmarkt durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Weiterqualifikation von Fachkräften. Davon profitiert das gesamte Lieferdienst-Ökosystem - von den Kunden über die Fahrer bis hin zu den Restaurantpartnern und Händlern."

Das Tech-Hub unterstützt den lokalen Arbeitsmarkt und erleichtert gleichzeitig den Austausch von Best Practices und Expertise zwischen den Tech-Hubs. Mit der Einrichtung türkischen Tech-Hubs plant Delivery Hero den weiteren Aufbau eines digitalen Ökosystems, das auf Big Data und robusten Technologien basiert, um seine Lieferkapazitäten zu erweitern und Lebensmittel-Lieferdienste näher zu Kunden auf der ganzen Welt zu bringen.



ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 50 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Nordafrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 10 bis 15 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und wurde 2020 in den Leitindex DAX (Deutscher Aktienindex) aufgenommen. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

