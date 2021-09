Berlin / Hamburg (ots) - Games sind längst essenzieller Teil unserer Gesellschaft - das hat gerade erste die gamescom gezeigt. Doch Gaming ist viel mehr als zocken. Gaming ist lernen. Und es bietet viele Möglichkeiten, den digitalen Bildungsbereich gerade für Schüler*innen attraktiver und effizienter zu machen. Zahlreiche Möglichkeiten bleiben heute jedoch noch ungenutzt - meint Csongor Baranyai, Professor für Game Design an der University of Europe for Applied Sciences."Spielen ist lernen. Wir können von Games eine ganze Menge für den Bildungsbereich lernen und adaptieren." (Csongor Baranyai, Professor für Game Design an der University of Europe for Applied Sciences)In der Öffentlichkeit wird Gaming häufig in eine ganz bestimmte Ecke gestellt: Gaming sei für Kinder schädlich. Dabei gibt es zahlreiche Untersuchungen, die zu einem anderen Ergebnis kommen und auf die positiven Aspekte des Gamings verweisen. Darauf, dass Games beispielsweise die Kreativität und die räumliche Wahrnehmung gerade von Kindern und Jugendlichen fördern."Gaming ist mehr als zocken. Gaming ist lernen."Games können aber auch zur Erholung beitragen und soziale Beziehungen schaffen oder aufrechterhalten. Das hat sich gerade in der Corona-Pandemie gezeigt. Das gemeinsame Online-Zocken war für viele Kinder und Jugendliche ein Weg, mit ihren Freund*innen in Verbindung zu bleiben und trotz Distanz gemeinsam Abenteuer zu erleben und sich auszutauschen.Corona hat aber auch deutlich gemacht in welchen Bereichen wir die Möglichkeiten von Gamesnicht genutzt haben: in der Schul- und Hochschulbildung. "Wir setzen im Bildungsbereich viel zu wenig auf die zahlreichen Möglichkeiten und positiven Aspekte von Games", so Baranyai. Für den Professor an der University of Europe for Applied Sciences ist nämlich klar: "Gaming ist viel mehr als zocken. Gaming ist lernen."Nicht "entweder-oder", sondern "sowohl-als-auch"Während viele Schulen und Universitäten in der Lehre zwar auf digitale Lernplattformen und virtuelle Lernräume gesetzt haben, kamen spielerische Lernumgebungen fast gar nicht zum Einstaz. Ein großer Fehler, findet Csongor Baranyai. "Die Corona-Pandemie hat unsere Schwachstellen im Bereich des digitalen Lernens schonungslos aufgedeckt." So kamen zwar verschiedene digitale Lernplattformen und virtuelle 3D-Lernräume zum Einsatz, doch "als spielerische Lernumgebung kann man diese nicht bezeichnen." Was Baranyai allerdings auf keinen Fall möchte: die eine Lernmethode gegen die andere ausspielen. "Mir geht es darum, dass wir alle verfügbaren Möglichkeiten nutzen, um die besten Lernumgebungen für jeden Lerntyp zu gestalten."Wie das geht und wie solche spielerischen Lernumgebungen und Lernräume aussehen und gestaltet werden können, lernen die Studierenden an der University of Europe for Applied Sciences in Berlin und Hamburg im Studiengang "Game Design". Ein Studiengang mit Zukunft - davon ist auch Prof. Csongor Baranyai überzeugt: "Es geht schon lange nicht mehr darum, ob Games und Gamification ein großes Potenzial für unsere Gesellschaft haben, sondern wie und vor allem in welchen Bereichen wir dieses künftig besser nutzen können."Zukunft "Game Design": Ein Studiengang der unbegrenzten MöglichkeitenGame Design erweckt die Ideen der Zukunftsmedien wie Computer-, Videospiele und Apps zum Leben. Games sind Unterhaltung und Business in einem, können aber in den Bereichen der Serios Games auch einen erheblichen Beitrag zu gesellschaftlichen Problemlösungen aufzeigen, wie z.B. auf Lern- oder Kommunikationsplattformen. Die Anwendungsbereiche außerhalb des Spielebereiches haben gerade in der Pandemie einen großen Aufschwung erlebt.Game Designer*innen sind an allen Entwicklungsschritten der innovativen Spielmechaniken beteiligt: von der ersten Idee über die technisch-kreative Konzeption, Narration bis hin zur Gestaltung von Räumen und Charakteren.Im Game Design-Studium an der UE liegt der Fokus der Lehre auf der Entwicklung und Erstellung von Spielen mit innovativem und experimentellem Charakter. Studierende erhalten in den Bereichen Game Design, Game Art und Game Programming einen Überblick über die Wirtschaft, Kultur und Märkte rund um Computerspiele, von AAA über Indie Games bis hin zu experimentellen Formaten. Auch der Umgang mit verschiedenster Software wie Android oder Java stehen auf dem Programm.Nach grundlegenden Einführungen in den ersten Semstern, bietet das Studium im 5. Semester in interdisziplinären Seminaren, Workshops und Studienreisen die Möglichkeit, in einem Praktikum im In- oder Ausland die erworbenen Kompetenzen in der Praxis zu erproben. Es geht um die eigenständige Konzeption und Realisierung eines anspruchsvollen Projektes. Dies ist die beste Visitenkarte, um sich beim Wunscharbeitgeber oder zukünftigen Auftraggebern optimal zu präsentieren.Fakten zum Studiengang Game Design (B.A.):Campus: Berlin (englich), Hamburg (deutsch)Studienbeginn: März/ SeptemberDauer des Studiums: 6 SemesterPraktikums-/Auslandssemester: 5. SemesterAbschluss: Bachelor of ArtsWeitere Informationen zum Studiengang und Curriculum:Game Design studieren | Bachelorstudium | UE Germany (ue-germany.com) (https://www.ue-germany.com/de/studiengaenge/art-und-design/bachelor/game-design)Über die University of Europe for Applied Sciences (UE)Die University of Europe for Applied Sciences mit Standorten in Berlin, Potsdam ("UE Innovation Hub"), Hamburg, Iserlohn und dem Virtuellen Campus ("Campus in the cloud") ist eine staatlich anerkannte private Hochschule. Sie bildet in der Kombination von Tech, Data und Design digitale Pioniere von Morgen aus und fokussiert sich auf die Vermittlung relevanter Schlüsselfertigkeiten für die Jobmärkte der Zukunft - indem sie traditionelle akademische Modelle aufbricht.Insbesondere mit dem innovativen und zukunftsgewandten Virtuellen Campus, bei dem es sich um eine langfristige, strategische Initiative der University of Europe for Applied Sciences handelt, verfolgt sie das Ziel, eine Hochschule der Generation von morgen aufzubauen. In den drei Themenbereichen Business, Sport und Pschologie, Art und Design sowie Tech und Software werden Gestalter und Entscheidungsträger ausgebildet, die Kreativität, unternehmerisches Denken, Praxisnähe, Internationalität und virtuelle Innovation vereinen.Die University of Europe for Applied Sciences bietet Bachelor-, Masterstudiengänge sowie duale Bachelor-, und ein MBA Programm (https://www.ue-germany.com/de/studium) an. Die Hochschule wurde institutionell vom Wissenschaftsrat für die maximale Laufzeit von zehn Jahren akkreditiert und von der Akkreditierungsagentur FIBAA systemakkreditiert. U-Multirank hat die UE als Weltmarktführer in der internationalen Ausrichtung anerkannt und sie als eine der TOP 10 Hochschulen in Betriebswirtschaftslehre im Bereich Qualität der Lehre (http://www.bits-hochschule.de/de/news/umultirank-2018/) eingestuft.Gegründet wurde die private Hochschule vor über 20 Jahren als BiTS (Business and Information Technology School) im südwestfälischen Iserlohn (NRW) und erreichte durch das von Studierenden organisierte Campus Symposium mit Gästen wie z.B. Bill Clinton, Tony Blair, Kofi Annan und Gerhard Schröder internationale Bekanntheit.Nach der Fusion der BiTS mit der Berliner Technischen Kunsthochschule (BTK) zur University of Europe for Applied Sciences eröffnete sie ihre Campus in Hamburg, Berlin und Potsdam. Angefangen mit 24 Studierenden wurde die Vision einer internationalen Hochschule mit aktuell fast 3000 Studierenden wahr.Weitere Informationen:https://www.ue-germany.comhttps://www.youtube.com/c/uegermanyGerne stellen wir Ihnen auf Wunsch druckfähige Fotos der University of Europe for Applied Sciences zur Verfügung.Pressekontakt:Thomas SchefflerUniversity of Europe for Applied SciencesTel: +49 (0)170 571 5413E-Mail: presse@ue-germany.dehttps://www.ue-germany.com/de/forms/presseOriginal-Content von: University of Europe for Applied Sciences, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152283/5014316