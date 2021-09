Anlässlich der IAA Mobility in München gab Polestar seine globalen Expansionspläne bekannt. Bis Ende 2022 strebt die schwedische Elektromarke an, in 30 globalen Märkten präsent zu sein. Erst im Juli hatte der Hersteller die Verdoppelung seiner Märkte im Jahr 2021 von neun auf 18 umgesetzt. Bis 2022 will sich das Unternehmen nun in weiteren zwölf Märkten etablieren. "Ein Wachstum in dieser Größenordnung ist beispiellos und bestätigt unsere Positionierung als globale Elektromarke", so Thomas Ingenlath, CEO von Polestar, auf der IAA 2021 in München. Durch den Digital-First-Ansatz könne man neue Märkte ...

