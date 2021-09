Die Zooplus-Aktie (WKN: 511170) stand am Dienstag dieser Woche erneut im Rampenlicht. Bereits im Vorfeld hatte sich abgezeichnet, dass eine Übernahme bei der Aktie die wahrscheinlichere Zukunft sein dürfte. Neben dem ursprünglich angedachten Käufer Hellman & Friedman kam zuletzt der Finanzinvestor EQT dazu. Allerdings sind das nicht alle möglichen Interessenten. Auch in dieser Woche kommt ein neuer Name zum Kreis der möglichen Bieter bei der Zooplus-Aktie dazu. Hier ist das, was Foolishe Investoren ...

