Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gute Stimmung am Markt für Bankanleihen hält an und von Zurückhaltung vor der EZB-Ratssitzung ist nichts zu spüren, so die Analysten der Helaba.Im Gegenteil: Auch gestern habe es zahlreiche Emissionen am Primärmarkt gegeben, die unisono gut gelaufen seien und bei denen die Spreads gegenüber IPT hätten reingezogen werden können. Ein 8-jähriges Papier im Volumen von 500 Mio. EUR habe die Erste Group in Wien zu MS +45 platziert. Die griechische Eurobank habe eine Senior-Preferred-Anleihe erfolgreich erweitern können und im 7-jährigen Laufzeitbereich sei auch die britische Nationwide Building Society erfolgreich aktiv gewesen. Auch diese Anleihe sei überzeichnet gewesen und die Spread-Guidance habe um 12 auf MS +48 reingezogen werden können. ...

