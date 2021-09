Den Haag (www.anleihencheck.de) - In Reaktion auf das Pariser Abkommen und die Energie- und Klimapolitik der Europäischen Union (EU) legte Spanien Anfang 2020 sein strategisches Energie- und Klima-Rahmenwerk vor, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Eines der Schlüsselelemente dieses Rahmens sei der Nationale Integrierte Energie- und Klimaplan für den Zeitraum 2021 bis 2030, der einen Fahrplan für die Dekarbonisierung enthalte. Ziel sei es, die Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030 um 23% gegenüber 1990 zu senken und schließlich bis 2050 THG-Emissionsneutralität zu erreichen. Gestern habe das spanische Finanzministerium ein Programm für grüne Anleihen aufgelegt, das als Leitfaden dienen solle, um andere inländische öffentliche und private Einrichtungen zur Teilnahme an diesem Markt zu ermutigen. ...

