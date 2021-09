Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Deutlicher zeigt sich jetzt: Die Inflationsraten steigen in der ganzen Welt wieder an, außer in den USA und Deutschland, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".In den OECD-Ländern insgesamt hätten sich die Konsumentenpreise im Juli 2021 um 4,2% gegenüber dem Vorjahr nach 4,0% im Juni erhöht. Preistreiber seien derzeit insbesondere die Energiepreise (Juli +17,4% nach +16,9% im Juni) und die Nahrungsmittel (Juli +3,1% nach +1,9% im Juni). Ohne Energie und Nahrungsmittel sei die Teuerungsrate im Juli in den OECD-Ländern stabil bei +3,1% geblieben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...