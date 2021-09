In der zurückliegenden Woche erzielte das Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN einen erneuten Wertzuwachs um + 1,4 %, dem vor allem ausgeprägte Kursanstiege von gleich 8 Aktientiteln um über 4 % zugrunde lagen. Das Depot übertraf den MSCI WORLD (Euro)-Index, der lediglich um + 0,15 % zulegte, damit in der letzten Woche erneut mühelos. Seit Start des Themendepots Zukunftstechnologien am 04.05.20 ergab sich damit binnen nur eines Jahres seit seiner Auflegung per 05.05. auf Währungsbasis Euro eine Nettoperformance (vor Dividendenzahlungen) von + 75,9 %, womit das ...

