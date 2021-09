DJ Kostenschätzung im Anlagenbau - Erfolgreiches Handbuch für Kostenschätzer erscheint in englischer Version

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts011/08.09.2021/09:45) - Die Investitionskosten zu bestimmen ist ein elementarerer Bestandteil der Projektplanung und der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in der Prozessindustrie. In global agierenden Märkten mit steigenden Rohstoffpreisen und wachsenden Engineering- und Montagekosten können solide Kostenschätzungen in den frühen Phasen der Projektabwicklung über spätere Wettbewerbsvorteile entscheiden.

Das Fachbuch gibt einen detaillierten Überblick über den Aufbau von Kostenschätzungen bei der Planung von Brownfield- und Greenfield-Anlagen. Gemäß des klassischen Projektzyklus orientiert sich das Buch an den Phasen der Planung, Beschaffung und Errichtung von Anlagen.

So werden die systematischen Abschätzungen der Planungsleistungen, die Beschaffung von Material und Equipment sowie die Errichtungs- und Baustellenkosten vorgestellt. Neben einem ausführlichen Grundlagenteil wird zudem die Vorgehensweise bei der Erstellung der erforderlichen Begleitdokumente beschrieben. Einen weiteren praktischen Bezug bietet das abschließende Beispielprojekt, anhand dessen die Autoren eine vollumfängliche Kostenschätzung mit unterschiedlichen Genauigkeiten vornehmen.

Im Anhang des Buchs sind Vorlagen und Begleitdokumente zusammengestellt, die Praktiker bei der Kostenschätzung unterstützen und Studierenden das Verständnis für die praktische Umsetzung erleichtern. Leser, die eine digitale Version der Dokumente bevorzugen, können diese separat als frei editierbare Word- bzw. Excel-Dateien beim Verlag erwerben.

Auszüge aus dem Inhalt: * Grundlagen der Kostenschätzungen * Kostenschätzungstypen, -klassen und -methoden * Planung (Engineering) * Equipment- und Materialeinkauf bzw. -beschaffung (Procurement) * Montage sowie Installation (Construction) * Vorlagen, Begleitdokumente und Beispiele

Ibrahim Kar/Michael Berz: Cost Estimation in Plant Construction 1. Auflage 2021, englische Version 184 Seiten Preis: 119,80 Euro ISBN Buch: 978-3-8343-3495-4 ISBN E-Book: 978-3-8343-6275-9 ISBN Templates: 978-3-8343-2424-5

Das Buch kann hier bestellt werden - auch als E-Book erhältlich: https://vogel-fachbuch.de/verfahrenstechnik/ verfahrenstechnik/915-cost-estimation-in-plant-construction

Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de

Das Vogel- Fachbuchprogramm begleitet als Wissenspartner Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm bevorzugt Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Vogel Communications Group http://vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten.

(Ende)

Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210908011 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2021 03:46 ET (07:46 GMT)