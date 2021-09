Neues Design sorgt für eine schnellere und einfachere Reinigung

Bona, ein globales, nachhaltigkeitsbewusstes Unternehmen, das Produkte für das Verlegen, Renovieren, Pflegen und Reinigung von Fußböden liefert, gab heute die Veröffentlichung seines neuen Bona Premium Spray Mop für Holz- und Hartbodenbeläge bekannt. Der neu gestaltete Mopp hat einen größeren Padhalter, der ein schnellere Reinigung ermöglicht, Gummi-Ecken zum Schutz von Möbeln, ein waschbares und wiederverwendbares Mikrofaserpad und eine große Flasche Reinigungsmittel. Es stehen 3 Sorten zur Auswahl: Bona Parkettreiniger, Bona Reiniger für geölte Holzböden und Bona Reiniger für Hartböden.

