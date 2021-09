In Kooperation mit dem InsurTech dentolo startet die DA Direkt unter der Marke "petolo" eine neu konzipierte Tierkrankenversicherung. Die Absicherung für Hunde gibt es in drei Tarifvarianten. Das Produkt bündelt Versicherungsschutz mit Servicekomponenten aus der Telemedizin. Mit einem neu konzipierten Tierkrankenschutz betritt die DA Direkt in Kooperation mit dem InsurTech dentolo ein neues Marktsegment. Unter der Marke "petolo" haben die Tochterunternehmen der Zurich Gruppe Deutschland ein Leistungspaket ...

