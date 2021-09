Dahua Technology, ein weltweit führender Anbieter von videogestützten intelligenten IoT-Lösungen und -Dienstleistungen, hat seine aktualisierte Drei-in-Eins-Kameraserie TiOC 2.0 auf den Markt gebracht. Sie ist mit intelligenten Funktionen ausgestattet, die Ihre Überwachung erleichtern und Ihr Alarmsystem auf Ihre tatsächlichen Bedürfnisse abstimmen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210908005510/de/

(Graphic: Business Wire)

Smart Dual Illuminators

Die TiOC 2.0 verfügt über einen intelligenten Beleuchtungsmodus (Standardmodus), der das weiße Licht einschaltet, wenn ein Ziel erkannt wird (PTZ-Kamera verfolgt das Ziel). Der aktive Alarm (Sirene und rotes und blaues Licht) wird ausgelöst, wenn das Ziel in den Regelbereich eintritt. Verlässt das Ziel den überwachten Bereich, schaltet sich das weiße Licht aus (die PTZ-Kamera kehrt zur Voreinstellung zurück) und der IR-Illuminator schaltet sich wieder ein, was die Lichtverschmutzung in der Nacht reduziert.

VoiceCatcher-Technologie

Die VoiceCatcher-Technologie von Dahua verwendet ein hochempfindliches Dual-Mikrofon-Array ein neu entwickelter Audioerfassungsschaltkreis, der externe Schaltkreisinterferenzen abfangen kann. Mit dem von Dahua selbst entwickelten Algorithmus zur Rauschunterdrückung und dem leistungsstarken SOC wird die Audioaufnahmeentfernung der Kamera um 7 Meter erhöht (basierend auf einer Standard-Laborumgebung). In Kombination mit dem eingebauten Lautsprecher verbessert der VoiceCatcher die Zwei-Wege-Gesprächsfunktion des Geräts erheblich.

Besseres Bild

Die OPC (Optical Path Compensation)-Technologie ermöglicht es TiOC 2.0-Kameras, den Brechungswinkel verschiedener Lichtstrahlen zu korrigieren, so dass Dahua IPCs hellere und klarere Schwarz-Weiß-Bilder mit F1.0-Objektiven mit großer Blende ausgeben können. Sie erhöht den Lichteintrag um das 1,96-fache bzw. 2,56-fache im Vergleich zu F1,4 bzw. F1,6. Die verbesserte Hard- und Software sorgt außerdem für ein flüssiges visuelles Erlebnis (4K @25/30 fps), selbst bei aktivierter KI.

Weitere Funktionen

TiOC 2.0 unterstützt die Konfiguration von Alarm-Eingängen direkt auf der Webpage-Oberfläche. Neben Perimeter-Schutz, SMD 3.0 und Aktiver Abschreckung ist diese Serie auch mit Auto Tracking 3.0 (über PTZ-Kamera) ausgestattet, was eine tiefgreifende Fusion von intelligenten und fokussierenden Algorithmen (PFA 3.0) nutzt und eine längere Verfolgungsdistanz von bis zu 870 Metern ermöglicht.

Fazit

Insgesamt bietet die aktualisierte Dahua TiOC 2.0 innovative Funktionen, mit denen Anwender ihre Überwachungssysteme individuell anpassen können. Mit neuen Funktionen wie Smart Dual Illuminators, VoiceCatcher-Technologie, OPC und Auto Tracking 3.0 verkörpert diese Serie das Engagement von Dahua Technology für "Innovation, Qualität und Service", seinen Partnern und Kunden in aller Welt zu dienen.

Hinweis:

Konferenz zur Einführung von Full-color 2.0 und TiOC 2.0 Online

14. September 2021 (17.00-18.00 Uhr Pekinger Zeit)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210908005510/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Alwin Estareja

alwin.estareja@dahuatech.com