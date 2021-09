DJ MÄRKTE EUROPA/Kräftige Abgaben - Anleger werden vorsichtiger

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch deutlich niedriger in den Handel gestartet. So verliert der DAX aktuell 1,5 Prozent auf 15.609 Punkte, der Euro-Stoxx-50 büßt 1,4 Prozent auf 4.165 Punkte ein. Aber auch global geht es nach unten, so wird der Dow-Jones-Index aktuell unter der Marke von 35.000 Punkten gesehen.

Die Investoren werden zunehmend vorsichtiger, auch mit Blick auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Im Vorfeld kommen die Anleihen seit Tagen unter Druck, die Renditen steigen im Gegenzug. So hat die Rendite der französischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren am Vortag kurzzeitig in den positiven Bereich gedreht, die Bundesanleihen mit vergleichbarer Laufzeit rentieren bei minus 0,33 nach minus 0,40 Prozent in der Vorwoche.

An der Börse wird nicht gänzlich ausgeschlossen, dass die EZB die Anleihekäufe in naher Zukunft drosseln könnte. Dabei geht es darum, dass die Notenbank das Volumen der Käufe auf 60 Milliarden Euro zurückfährt - also auf das Volumen zu Jahresbeginn. Dies könnte dahingehend interpretiert werden, dass die geringeren EZB-Ankäufe den Beginn des Ausstiegs aus der Krisenpolitik darstellen und damit die Diskussion um ein weiteres Zurückfahren der Anleihe-Käufe angeheizt würde, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Zudem würden die Euro-Länder dank rückläufiger Defizite weniger neue Anleihen begeben, sodass auch das Angebot an Staatsanleihen langsamer wachse.

Sanofi erwirbt US-Biopharma-Konzern Kadmon

Sanofi verstärkt sich im Bereich Biopharmaka in den USA. Der Pharmakonzern hat eine Vereinbarung zu Übernahme von Kadmon Holdings geschlossen. Im Rahmen dessen sollen die Inhaber von Kadmon-Stammaktien 9,50 US-Dollar pro Aktie in bar erhalten, was einem Gesamtwert des Unternehmens von etwa 1,9 Milliarden Dollar entspricht. Sanofi will durch die Akquisition das Wachstum im Geschäftsbereich Transplantation stärken und das Kerngeschäft mit allgemeinen Arzneimitteln weiter ausbauen. Infolgedessen wird Sanofi das Medikament Rezurock sofort in sein Transplantationsportfolio aufnehmen - ein Medikament zur Behandlung der Graft-versus-Host-Erkrankung, einer akuten Entzündung unter anderem nach Stammzelltransplantationen. Für die Sanofi-Aktie geht es mit dem Gesamtmarkt um 1,8 Prozent nach unten.

Automobilsektor im Fokus

Die Aktien von Stellantis notieren 2,7 Prozent leichter bei 16,63 Euro. Belastend wirkt hier, dass der Großaktionär Dongfeng aus China seinen Anteil an dem Autokonzern durch den Verkauf von 1,15 Prozent auf 4,5 Prozent reduziert hat. Die Platzierung von 36,06 Millionen Aktien habe zu 16,65 Euro stattgefunden.

Die Aktien des Autozulieferer Continental (-0,9%) stehen im Fokus, nachdem am Vorabend Details zum Börsengang von Vitesco und deren Halbjahreszahlen vorgestellt worden sind. Die Antriebssparte von Conti soll am 16. September am Aktienmarkt starten. Die Zahlen sähen ordentlich aus für mitten aus der Corona-Krise. "Interessant ist besonders, dass schon 47 Prozent der gesamten Auftragseingänge auf E-Mobilität entfallen", so ein Händler mit Blick auf das Ordervolumen von 3,8 Milliarden Euro.

Schwächster DAX-Wert ist die Aktie von Siemens Energy, nachdem die Analysten von JP Morgan das Votum auf "Neutral" von "Overweight" gesenkt haben sollen. Die Titel büßen 5,6 Prozent ein.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.164,92 -1,4% -60,09 +17,2% Stoxx-50 3.571,87 -1,3% -48,64 +14,9% DAX 15.609,00 -1,5% -234,09 +13,8% MDAX 35.939,98 -0,9% -315,89 +16,7% TecDAX 3.943,86 -0,9% -35,25 +22,8% SDAX 16.995,89 -1,2% -212,89 +15,1% FTSE 7.072,07 -1,1% -77,30 +10,7% CAC 6.633,58 -1,4% -92,49 +19,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,33 -0,01 +0,25 US-Zehnjahresrendite 1,35 -0,02 +0,43 DEVISEN zuletzt +/- % Mi,8:07 Di, 17.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1843 -0,0% 1,1843 1,1839 -3,0% EUR/JPY 130,37 -0,2% 130,67 130,51 +3,4% EUR/CHF 1,0871 -0,2% 1,0890 1,0877 +0,6% EUR/GBP 0,8596 +0,1% 0,8598 0,8593 -3,8% USD/JPY 110,31 -0,1% 110,31 110,24 +6,8% GBP/USD 1,3779 -0,2% 1,3779 1,3781 +0,8% USD/CNH (Offshore) 6,4600 -0,0% 6,4600 6,4612 -0,7% Bitcoin BTC/USD 45.164,26 -2,8% 46.375,51 46.451,51 +55,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,67 68,35 +0,5% 0,32 +43,0% Brent/ICE 71,90 71,69 +0,3% 0,21 +41,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.798,12 1.794,40 +0,2% +3,72 -5,3% Silber (Spot) 24,35 24,33 +0,1% +0,03 -7,7% Platin (Spot) 1.001,95 1.003,05 -0,1% -1,10 -6,4% Kupfer-Future 4,24 4,28 -0,9% -0,04 +20,2% ===

