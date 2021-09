Um die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu senken, müssten jährlich knapp 30 Milliarden Euro Bundesmittel in den Klimaschutz fließen. Das ist fast doppelt so viel wie bisher veranschlagt. Rechnet man die auf kommunaler Ebenen benötigten Mittel mit ein, müsste man die Investitionen in den Klimaschutz sogar verdreifachen. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie im Auftrag von Agora Energiewende und dem Forum New Economy. Leitautor der Studie ist Prof. Tom Krebs von der Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...