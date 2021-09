FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.09.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS IQE PRICE TARGET TO 50 (57) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 2250 (2100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 470 (460) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1220 (1100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GULF KEYSTONE PRICE TARGET TO 195 (190) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN STARTS BT GROUP WITH 'MARKET-PERFORM' - PRICE TARGET 170 PENCE - BERNSTEIN STARTS VODAFONE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 155 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1800 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 681 (685) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES 888 HOLDINGS PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES DISCOVERIE PRICE TARGET TO 1190 (1085) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 1560 (1530) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS MEGGITT PRICE TARGET TO 800 (855) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4800 (3960) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SAVILLS PRICE TARGET TO 1400 (1150) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1650 (1235) PENCE - 'NEUTRAL'



