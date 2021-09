Wallisellen (ots) - Agata Przygoda, derzeit COO der Allianz Slowakei, übernimmt ab 1. Januar 2022 ihre neue Funktion als Leiterin Operations und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Suisse. Sie folgt auf Jörg Zinsli, der das Unternehmen Ende des Jahres auf eigenen Wunsch verlässt, um in den vorzeitigen Ruhestand zu wechseln.Agata Przygoda (39 Jahre) startete ihre Berufskarriere 2003 in der Vertriebsorganisation und dem Kundenservice einer polnischen Bank. Zur Allianz stiess sie 2007 als Procedures and Quality Team Managerin der Allianz Bank Polska. Im Jahr 2011 wechselte sie zur damaligen Allianz Managed Operations and Services SE (AMOS) nach München, wo sie unter anderem in verschiedenen Projekten und im CEO Office gearbeitet hat. Bei der Allianz SE übernahm sie 2015 die Leitung des Group COO Offices und später die regionale Verantwortung als COO für die zentral- und osteuropäischen Ländergesellschaften. Seit 2019 ist Agata Przygoda COO und Mitglied der Geschäftsleitung der Allianz Slowakei und trieb in dieser Zeit unter anderem die Digitalisierung der Ländergesellschaft voran. Agata Przygoda studierte Ökonomie und promovierte an der Warsaw School of Economics. Darüber hinaus absolvierte die gebürtige Polin Weiterbildungen in Marketing und Management, Business Psychologie für Manager und in International Finance."Mit Agata Przygoda konnten wir eine versierte und engagierte Managerin für diese strategisch wichtige Position gewinnen, die über einen beeindruckenden Leistungsausweis und grosse internationale Erfahrung im Bereich Operations verfügt. Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Jörg Zinsli für sein grosses Engagement und wünsche ihm auf seinem privaten Weg, der schon länger geplant war, alles Gute", betont Severin Moser, CEO der Allianz Suisse.Pressekontakt:Hans-Peter Nehmer, Leiter UnternehmenskommunikationTelefon: 058 358 88 01; hanspeter.nehmer@allianz.chBernd de Wall, Senior SpokespersonTelefon: 058 358 84 14, bernd.dewall@allianz.chOriginal-Content von: Allianz Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008591/100877258