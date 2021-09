Am späten Freitagabend war die Katze aus dem Sack: Die 10 Aufsteiger in den erweiterten DAX-40 standen endgültig fest: Airbus, Brenntag, HelloFresh, Porsche, Puma, Qiagen, Sartorius, Siemens Healthineers, Symrise und Zalando wechseln in die erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...