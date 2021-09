Aktionäre von Kadmon (WKN: A2ASY8) lassen die Korken knallen! Der Grund ist die Übernahme durch Sanofi zu einem Kurs von 9,50 US$ pro Aktie, der auf den gestrigen Schlusskurs von 5,30 US$ ein Premium von +79% bedeutet. Die Gesamtsumme des Deals beläuft sich auf 1,9 Milliarden US$. Erweiterung der Pipeline mit zugelassenem Produkt Die US-Biotechfirma Kadmon besitzt mit Rezurock ein bereits zugelassenes Produkt. Die Zulassung erfolgte im Juli, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...