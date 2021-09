Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv BMW will der nachhaltigste Autohersteller der Welt werden. Das hat BMW-Chef Oliver Zipse am Montag bei der IAA in München verraten. Auf der Messe wurde der i Vision Circular vorgestellt - ein Kleinwagen aus recycelten und wiederverwertbaren Materialien. Aber ist so ein "nachhaltiges" Auto nur ein Nischenprodukt oder eröffnet BMW damit einen ganz neuen Markt? Das weiß David Hartmann von Vontobel. Er spricht in der Anlageidee darüber, wie realistisch das Vorhaben von BMW, der nachhaltigste Autobauer der Welt zu werden, eigentlich ist und wer dem Unternehmen dabei Konkurrenz macht. Daraus leitet Hartmann Chancen für Anleger ab und stellt ein attraktives Produkt vor.