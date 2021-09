Frankfurt am Main & London (ots) - Die LPA Gruppe (https://www.l-p-a.com/), das führende Unternehmen für Kapitalmarkttechnologie und -innovation, gab heute bekannt, dass Nourdine Abderrahmane als neuer Partner in die Schweizer Beratungspraxis des Unternehmens eintritt.Nourdine Abderrahmane wird in Zürich, Schweiz, ansässig sein und daran arbeiten, die Schweizer Beratungspraxis in Bezug auf das Team, die Kunden und die Lösungen weiter auszubauen, wobei er eng mit der gesamten Gruppe der LPA-Berater und Softwareentwickler vor Ort und in ganz Europa zusammenarbeiten wird.Zu seinen Aufgaben wird die Zusammenarbeit mit bestehenden und zukünftigen Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich sein, mit dem Ziel, ihnen bei der Steigerung der Effizienz durch Technologie und Automatisierung zu helfen, robuste Ansätze für die Berichterstattung und das Risikomanagement speziell im Bereich der Nachhaltigkeit und des nachhaltigen Investierens einzuführen und sicherzustellen, dass ein individueller Ansatz für Kundenbeziehungen gewählt wird.Nourdine hat über 15 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Zuletzt war er acht Jahre lang bei Capco, der globalen Management- und Technologieberatung für die Finanzdienstleistungs- und Energiebranche, tätig, zuletzt als Managing Principal und Leiter der Retail Banking Practice in der Schweiz. Darüber hinaus war er als Berater bei Accenture in den Bereichen Private Banking und Kapitalmärkte tätig und arbeitete für die Credit Suisse und UBS.Er hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik von der Universität Furtwangen und einen Master of Science in Business Management von der Leeds University Business School.Nourdine Abderrahmane kommentierte seine Ernennung wie folgt: "Ich freue mich sehr, dem LPA-Team in der Schweiz beizutreten. LPA fördert ein fortschrittliches, kundenorientiertes und innovatives Umfeld, das sich eng mit meinen eigenen Werten deckt. Ich freue mich darauf, mit dem Team zu wachsen und meine Fähigkeiten einzubringen, um die Herausforderungen der Kunden in der Finanzdienstleistungsbranche zu meistern."Peter Schurau, CEO von LPA, kommentierte: "Nourdine's Branchenerfahrung, seine Leistungen und sein Fachwissen werden für LPA und unsere Kunden ein Gewinn sein. Seine Erfahrung in verschiedenen Sektoren, darunter Wealth Management, Kapitalmärkte, Private Banking und Asset Management, gepaart mit seinem ausgeprägten Beratungshintergrund und seinen Fähigkeiten in der Kundenkommunikation, werden einen enormen Mehrwert für eine Finanzdienstleistungsbranche darstellen, die nach größerer Effizienz und Flexibilität strebt. Nourdine hat die Fähigkeit und die Überzeugung, die Beratungspraxis in der Schweiz voranzubringen und auszubauen, und ich freue mich auf seinen unschätzbaren Beitrag."ENDSÜber die LPA-GruppeLPA ist einer der weltweit führenden Entwickler und Berater für technologiebasierte Kapitalmarktlösungen (CapTech) für Banken, Versicherungen und Fondsanbieter. Das Kerngeschäft der mehrfach ausgezeichneten Gruppe ist Capmatix, ein Software-Framework zur Automatisierung von Workflows und Dokumentation für Finanzinstrumente, strukturierte Produkte und OTC-Derivate. LPA hilft Finanzdienstleistern bei ihren Kapitalmarktaktivitäten, die digitale Transformation voranzutreiben, die Fixkostenbasis zu senken und die notwendigen Beratungs- und Dokumentationsprozesse zu automatisieren, um so die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und die Compliance zu gewährleisten. Neben Capmatix gehören zu den weiteren Lösungen Modelity (Dokumentenerstellung und Preisberechnung), acarda (aufsichtsrechtliches Reporting), Captano (FX-, FI- und MM-Handelsplattform) sowie umfassende Beratungsunterstützung und andere KI-gesteuerte Lösungen. Die globale Abdeckung von LPA wird vom Hauptsitz in Frankfurt und an zwölf weiteren internationalen Standorten, darunter Tel Aviv, London, Zürich, New York, Paris, Barcelona, Luxemburg und Singapur, verwaltet. LPA beschäftigt über 400 Technologie- und Kapitalmarktexperten, die ein Portfolio internationaler Kunden unterstützen.https://www.l-p-a.com/Pressekontakt:Media contactsViali Munteanulpa@cognitomedia.com+44 (0) 7547 819 438Original-Content von: LPA Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100087114/100877263