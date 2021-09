Mainz (ots) - Woche 36/21Freitag, 10.09.Bitte Programmänderung beachten:7.05 ZDFzoom: 9/11 - Ein Tag im SeptemberUSA 2021"ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere des Terrorfürsten" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.50 Uhr wie vorgesehen)Woche 38/21Samstag, 18.09.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Ermittler!DNA lügt nichtDeutschland 2018"Ermittler! - Am helllichten Tag" entfällt(weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen)Montag, 20.09.Bitte Programmänderung und neue Beginnzeiten beachten:5.15 ZDF-HistoryManfred Krug - Eine deutsch-deutsche GeschichteDeutschland 20176.00 Prostitution in der DDR - Sozialismus, Stasi, SexDeutschland 20196.45 ZDF-HistoryDie zwei Leben des Willy BrandtDeutschland 2020"ZDF-History: Der Rote Baron - Manfred von Richthofen" um 7.00 Uhr entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Dienstag, 21.09.Bitte Programmänderung beachten:7.00 ZDF-HistoryDie großen Lügen - Wie Mächtige die Welt täuschtenDeutschland 2020"ZDF-History: Die UNESCO - Macht und Ohnmacht" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)Mittwoch, 22.09.Bitte Programmergänzung und neue Beginnzeiten beachten:5.30 Geheime Welten - Reise in die TiefeFeuer und EisDeutschland 20186.15 Geheime Welten - Reise in die TiefeIm Schutz der DunkelheitDeutschland 20186.45 Ermittler!Wenn aus Liebe Hass wirdDeutschland 2018(weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen)Woche 39/21Mittwoch, 29.09.Bitte Programmänderung beachten:23.15 ZDFzeitDer ewige GAU? 10 Jahre FukushimaDeutschland 2021"Das Fukushima-Drama - Tsunami, Störfall, Langzeitfolgen" entfällt(weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 01.10.Bitte Programmänderung beachten:7.00 Die AfD - Innenansichten einer RechtsparteiDeutschland 2021"Der geheime Krieg im All - Wettrüsten der Supermächte" entfällt(weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen)Woche 40/21Dienstag, 05.10.Bitte Programmänderung beachten:1.15 ZDFzeitDer ewige GAU? 10 Jahre FukushimaDeutschland 2021"Das Fukushima-Drama - Tsunami, Störfall, Langzeitfolgen" entfällt(weiterer Ablauf ab 2.00 Uhr wie vorgesehen)Freitag, 08.10.Bitte Programmänderung beachten:17.15 ZDFzeitDer ewige GAU? 10 Jahre FukushimaDeutschland 2021"Das Fukushima-Drama - Tsunami, Störfall, Langzeitfolgen" entfällt(weiterer Ablauf ab 18.00 Uhr wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5014881