Die Analysten der Bank of America (BofA) geben einen Ausblick auf die geldpolitische Entscheidung der Bank of Canada (BOC) am Mittwoch. Wichtige Zitate "Wir erwarten, dass die BoC bei dieser Sitzung den Leitzins bei 0,25 % und die Anleihekäufe bei 2 Mrd. C$ pro Woche belässt. Trotz der hohen Inflation ist die Wirtschaft immer noch zu schwach, um die ...

