Wien (www.anleihencheck.de) - Österreich ist keine Insel; externe Faktoren sind somit auch in Österreich für den sich in den letzten Monaten vollzogenen deutlichen Inflationsanstieg verantwortlich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe die Inflationsrate in Österreich im August gemäß vorläufiger Veröffentlichung von Statistik Austria mit 3,1% im Jahresvergleich die 3% Marke übersprungen. Damit habe die Teuerungsrate den höchsten Stand seit Dezember 2011 erreicht. Natürlich seien für den Anstieg Basis- und Öffnungseffekte maßgeblich, wie schon seit dem 2. Quartal. Aufgrund der internationalen Rohstoff- und Vorproduktpreise und der Basiseffekte dürften die Verbraucherpreise ihre höchste Steigerungsrate im 4. Quartal erreichen. Aufgrund der niedrigen Teuerungsraten von +1,3% im letzten Jahresviertel 2020, maßgeblich getrieben durch die damals implementierten neuerlichen shutdowns/lockdowns lägen die Indexwerte vergleichsweise tief. Selbst stagnierende Ölpreise zwischen USD 70 und 75 und stabile Rohstoffpreise inklusive agrarischer Produkte würden zu einem weiteren Anstieg der heimischen Teuerungsrate im Oktober/November 2021 führen. Aus heutiger Sicht könnten dann +3,5% erreicht werden. Dafür spreche auch der starke Anstieg der Produzentenpreise mit zweistelligem Anstieg und auch die Baukostenverteuerung von über 13%. ...

