Wien (www.anleihencheck.de) - Wenn die Marktgegebenheiten gut sind, will die EU noch diesen Oktober ihre erste grüne Anleihe ausgeben, so die Experten von "FONDS professionell".Den Grundstein dafür habe am Montag die EU-Kommission gelegt. Sie habe den Rahmen für die Emission grüner Anleihen im Umfang von bis zu 250 Milliarden Euro genehmigt. Es handle sich dabei um rund 30 Prozent des insgesamt bis zu 800 Milliarden Euro schweren EU-Coronabewältigungsfonds NextGenerationEU ("NGEU"). ...

