WILMINGTON (IT-Times) - Der US-Hersteller von analogen Halbleitern Analog Devices? Inc. hat heute seinen Ausblick erhöht und will eigenen Aktien im Milliarden-Volumen zurückkaufen. Analog Devices Inc. (Nasdaq: ADI) kündigte heute an, einen beschleunigten Aktienrückkauf (ASR) im Wert von 2,5 Mrd. US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...