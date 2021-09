Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet aus Simmern über ein geplantes Bauprojekt im Risikogebiet, am Donnerstag, 9. September 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im Anschluss in der ARD Mediathek / Moderation: Britta Krane.In einer Studie des Landes Rheinland-Pfalz zum Hochwasserrisiko ist der Simmerbach bei Simmern in einer Gewässerliste aufgeführt, die mit "potenzielles signifikantes Hochwasserrisiko vorhanden" überschrieben ist. Trotzdem soll direkt am Bachufer noch ein großes Bauprojekt entstehen. Dabei ist es gerade mal fünf Jahre her, dass ein Hochwasser die Stadt unter Wasser setzte. Ganz zu schweigen von den Hochwassern 1993, 1995, 2003 und 2011. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" fragt in Simmern nach.Weitere Themen der Sendung:- Zu wenig Sirenen in Rheinland-Pfalz - Kommunen müssen aufrüsten- Streit um Demonstrationen in Simmertal - Wie ein Dorf im Kirner Land um seine Gemeinschaft bangt- Zur Sache PoliTrend - Wie ist die politische Stimmung vor der Bundestagswahl im Land?- "Zur Sache"-Serie zur Bundestagswahl: "Wofür steht ihr?" - Die Spitzenkandidat*innen aus Rheinland-Pfalz- "Was macht ihr für uns?" - Bürger fragen, Parteien antworten"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.SWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5015053