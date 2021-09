Viele Anleger suchen verzweifelt nach Quellen für ihre Aktieninvestments. Aber oft liegen gute Investmentideen viel näher als die meisten denken. Man muss nur mit offenen Sinnen durchs Leben gehen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Hand aufs Herz: Wo suchen Sie nach Investment-Ideen? In Börsen- und Wirtschaftszeitschriften? Auf Finanzportalen und in Internetforen? Oder haben Sie gar gute Bekannte, die ab und zu mal einen Tipp fallenlassen?

Wo Sie Investmentchancen finden können

Nun, das sind alles durchaus vernünftige Quellen (wenn Sie die Tipps vor dem Investieren selbst überprüfen…). Sie haben nur einen Nachteil: Meist sind andere längst auf diesen Zug aufgesprungen. Schließlich "erkennen" die Medien und viele andere Anleger erst dann einen Trend, wenn er kaum zu übersehen ist.

Wer also abseits der ausgetretenen Pfade Investmentideen suchen will, muss kreativ sein: Peter Lynch, ein erfolgreicher Fondsmanager, bevorzugte z.B. Aktien von Unternehmen, deren Produkte er selbst und viele seiner Bekannten gerne und oft kauften - am besten, wenn sie Neuheiten waren.

Abgesehen davon, dass bei dieser Methode hauptsächlich Konsumgüterunternehmen in den Fokus geraten, hat sie einen entscheidenden Nachteil: Sie funktioniert nur, wenn die kleine Stichprobe unter unseren Bekannten hinreichend repräsentativ ist. Sonst sind Trugschlüsse programmiert.

Ein Beispiel, wie Sie es nicht machen sollten

Aber selbst Trugschlüsse und Irrtümer können produktiv sein. So stieß ich neulich auf eine Meldung, wonach die PKW-Zulassungen in Europa drastisch gestiegen wären. Ich wunderte mich zwar, weil die Lieferengpässe und Produktionsausfälle regelmäßige Nachrichtenthemen sind, ging aber trotzdem auf die Suche nach attraktiven Auto-Aktien. Charts und Daten überzeugten mich aber nicht.

Da nahm ich die Meldung noch einmal unter die Lupe. Und siehe da, es war eine alte Meldung, die auch noch auf einer dritten Quelle beruhte und zudem wichtige Details unterschlug, wie sich herausstellte.

Ich ärgerte mich, denn damit hatte ich mein Prinzip verletzt, nur Daten und Meldungen der Originalquelle zu vertrauen. Zeit hatte ich auch noch vergeudet, und das nicht zu knapp. Denn ich war bei meiner Suche schon weit die Lieferkette hinaufgeklettert und inzwischen bei Ölaktien gelandet (Kraftstoff!).

Vom Irrtum zur Idee

