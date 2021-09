Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nordex. Hier hat man neue Aufträge an Land gezogen. Bei den Verkäufen steht BioNTech auf dem 1. Platz. Die Corona-Impfstoff-Produktion bei BioNTech, Moderna und Co läuft auf Hochtouren. Gerade für reine Impfstoff-Player wie die beiden mRNA-Spezialisten bedeutet dies Einnahmen in Milliarden-Dollar-Höhe.