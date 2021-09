Die Übernahme wird die Stellung des Unternehmens in Europa stärken und sieht die Eingliederung von Ascender in die globalen Geschäftstätigkeiten von LifeWorks vor

LifeWorks, ein führender Anbieter digitaler und persönlicher Lösungen für das Rundum-Wohlbefinden, gab die Übernahme von Ascender, einem führenden Anbieter psychologischer Dienste im Bereich der Gesundheit und des Wohlbefindens von Mitarbeitern, bekannt.

Wichtige Highlights der Übernahme:

Das sehr erfahrene Team von Ascender mit Sitz in den Niederlanden, das aus 38 Angestellten und etwa 40 Freiberuflern besteht, wird LifeWorks ergänzen und weiterhin von seinen 25 Standorten in den Niederlanden aus tätig sein, ohne dabei die Erbringung seiner Dienstleistungen für Bestandskunden zu unterbrechen.

Nach Aufnahme von Ascender im globalen Betrieb von LifeWorks wird das Unternehmen in den Niederlanden weitestgehend eigenständig agieren und Kunden in der gesamten Benelux-Region bedienen.

Ascender war vor 25 Jahren als Verknüpfung von Netzwerkpartnern tätig und wurde schließlich 2009 zu Ascender zusammengeschlossen. Als einer der renommiertesten Anbieter im Unternehmensgesundheitsmarkt der Niederlande verfügt es über einen breiten Stamm von etwa 150 Kunden bei einer durchschnittlichen Bindungsdauer von 10 Jahren.

Die Übernahme wird für den wirksamen Einsatz der Fähigkeiten, des Know-hows und der Erfahrung des Teams von Ascender sowie ihrer Dienstleistungen, zu denen psychologische Angebote im Bereich der Gesundheit am Arbeitsplatz, Mitarbeiterhilfsprogramme, Beratungen und Schulungen zählen, durch ein Team von hochqualifizierten Psychologen sorgen, während Ascender gleichzeitig Zugang zu den besten klinischen Praktiken erhält und von der digitalen Technologie sowie der weltweiten Präsenz von LifeWorks profitiert.

Auf der Grundlage der starken Wachstumsrate, des lokalen Wissens und der klinischen Kenntnisse von Ascender wird LifeWorks seine umfassenden Lösungen für das Wohlbefinden auf europäische Binnenmärkte ausweiten und dabei seine bestehenden Beziehungen zu Versicherungsanbietern, Krankenhäusern und Pflegeunternehmen sowie (multi)nationalen Unternehmen nutzen, die nach dem Brexit von den Niederlanden aus tätig sind.

Kommentare von Philip Mullen, Managing Director, Vereinigtes Königreich und Europa, bei LifeWorks:

"In der Pandemie haben wir den großen Willen von Konzernen und lokalen Unternehmen gesehen, für das Rundum-Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter zu sorgen, die nun über die ganze Welt verteilt sind. Die Übernahme von Ascender wird nicht nur unsere Präsenz in dieser Region stärken. Vor dem Hintergrund, dass Ascender eine umfassende Palette von klinischem Know-how und Forschung anbietet, haben wir zudem die Hoffnung, dass die Einblicke des Unternehmens in die psychologische Gesundheit unser Kundenangebot auf globaler Ebene weiter verbessern kann."

Kommentare von Moniek Vossenaar, Managing Director bei Ascender:

"Der Anschluss an LifeWorks stellt für das Wachstum von Ascender, die Dienste, die wir anbieten, und die Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter einen wichtigen Schritt dar. Die Unternehmen teilen das gemeinsame Ziel, das Rundum-Wohlbefinden der Mitarbeiter unserer Kunden zu verbessern, und die gemeinsamen Werte von langanhaltenden Beziehungen, bei denen man sich gegenseitig so behandelt, wie man selbst behandelt werden möchte, sowie den Innovations- und Unternehmensgeist. Wir sind zuversichtlich, dass diese Übernahme für beide Unternehmen und alle Beteiligten von Vorteil sein wird."

Diese Übernahme entspricht ungefähr einem Prozent des Umsatzes von LifeWorks und wird voraussichtlich keine wesentliche Auswirkung auf die Geschäftsergebnisse des Unternehmens für 2021 haben.

Über LifeWorks

LifeWorks ist ein weltweiter Anbieter digitaler und persönlicher Lösungen zur Förderung des Rundum-Wohlbefindens von Personen. Wir bieten umfassende personalisierte Betreuung, die unseren Kunden dabei hilft, das Leben ihrer Mitarbeiter zu verbessern und dabei ihr Geschäft zu stärken.

Über Ascender

Ascender wurde 2009 gegründet und ist einer der drei führenden Akteure im Unternehmensgesundheitsmarkt der Niederlande. Das Unternehmen verfügt über einen breiten Stamm von etwa 150 Kunden bei einer durchschnittlichen Bindung von 10 Jahren. Mit Sitz in den Niederlanden unterhält Ascender 25 Standorte im gesamten Land und beschäftigt 38 Mitarbeiter sowie circa 40 Freiberufler. Das Unternehmen bietet mit einem Team aus Psychologen psychologische Dienste im Bereich der Gesundheit am Arbeitsplatz, EFAP, Beratungen sowie Schulungs-/Coaching-Programme auf Einzelvergütungsgrundlage.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

ID-CORP, ID-MH, ID-UK

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210908005829/de/

Contacts:

Heather MacDonald

LifeWorks

media@lifeworks.com

00-1-855-622-3327



Will Tait

The PHA Group

lifeworks@thephagroup.com