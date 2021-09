Der Swiss Market Index hat eine erste Stabilisierungszone durchbrochen und lotet nun seine Grenzen auf der Unterseite aus. Die bislang bodenbildend wirkende Nachfrage an der 12.300er-Marke ist weggefallen, was den SMI schlagartig weiter bis an den unteren Rand seines kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei rund 12.150 / 12.200 fallen liess. Dort kann es zwar zu einer ersten Atempause kommen, doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...