LG macht Samsung Konkurrenz und stellt sein "Real Folding Window" vor. Dabei handelt es sich um ein sehr biegsames "Glas" für die nächste Generation faltbarer Smartphones. Faltbare Smartphones haben viele Probleme. Deren Größtes dürfte indes das Erfordernis sein, den Bildschirm während der Nutzung immer wieder knicken zu müssen. Deshalb kommt normales Glas für diesen Anwendungszweck nicht in Frage. LG will Samsung Konkurrenz machen Bislang sah es so aus, als sei Samsung mit seinem "Ultra Thin Glass" (UTG), einer PE-ummantelten 50 Mikrometer starken Glasschicht vom...

Den vollständigen Artikel lesen ...