von Wolgang Ehrensberger, €uro am Sonntag€uro am Sonntag: Warum macht Dieter Bohlen jetzt Werbung für ein börsennotiertes Unternehmen wie freenet? Dieter Bohlen: Die wenigsten wissen, dass ich ja eigentlich Diplom-Kaufmann bin. Und als solcher ist für mich die Bühne eines börsennotierten Unternehmens wie freenet mega spannend. Was meinen Sie denn damit? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...