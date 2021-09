Tagesausblick für 09.09.: DAX schwächelt vor der EZB-Sitzung!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Im Vorfeld der morgen anstehenden EZb-Sitzung zeigten sich die Investoren verunsichert. Im Fokus stehen morgen vor allem Aussagen zum möglichen Ende des Tappering seitens der EZB. Gleichwohl waren die Vorgaben aus Asien und den USA ebenfalls wenig stimulierend. So sank der DAX um rund 1,5 Prozent auf 15.610 Punkte und droht nun aus dem seit Mitte August 2021 gebildeten Seitwärtstrend nach unten zu brechen.

Am Anleihemarkt hat sich die Lage nach dem gestrigen Renditesprung wieder beruhigt. Gut möglich, dass es morgen nach der EZB-Zinsentscheidung beziehungsweise im Rahmen der anschließenden Pressekonferenz zu Schwankungen kommt. Bei den Edelmetallen Gold, Palladium, Platin und Silber haben die Bären das Zepter weiterhin in der Hand. Steigende Rendite belasten vor allem den Gold- und Silberpreis. Anhaltende Produktionseinschränkungen aufgrund des Hurrikans Ida stützten heute den Ölpreis. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude blieb dennoch in einer Range zwischen 70,70 und 73,40 US-Dollar gefangen.

Unternehmen im Fokus

Airbus bekam durch positive Analystenkommentare heute Unterstützung. Apple lädt kommende Woche zur Keynote-Konferenz. Nächste Woche wird zudem die Continental-Tochter Vitesco an die Börse kommen. Konzernchef Wolf erklärte im Rahmen der IAA Mobility Messe, 2024 die Gewinnschwelle erreichen zu wollen. Die Aktie der Deutschen Telekom konnte sich heute gegen den allgemeinen Trend stellen. Die Telekomtochter T-Systems und Google wollen im Bereich der Clouddienste kooperieren. Nordex konnte zahlreiche Aufträge über insgesamt 123 MW einfahren. Dennoch gab die Aktie des Windanlagenbauers heute deutlich nach. Siemens Energy verlor nach einem schwachen Analystenkommentar.

Bei den Branchen- und Strategieindizes gab es fast durchweg Minuszeichen. Zu den wenigen Ausnahmen zählte der BAT-Index mit den chinesischen Technologie-Unternehmen Baidu, Alibaba und Tencent sowie der Medical Cannabis Index. Der Medical Cannabis Index enthält bis zu 25 notierte Unternehmen, welche Erzeugnisse produzieren oder Dienstleistungen anbieten, die bei der medizinischen Verwendung von Cannabis zum Einsatz kommen.

Merck lädt zum Kapitalmarkttag. Zudem stehen der Automobil- und Bankensektor im Fokus. In München findet aktuell die IAA Mobility statt und das Handelsblatt veranstaltet den Bankengipfel.

Wichtige Termine

China - Erzeugerpreise

China - Verbraucherpreise

Deutschland - Außenhandel

Europa - EZB-Zinsentscheidung

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.700/15.760/15.800/15.870 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.480/15.510/15.600 Punkte

Der DAX eröffnete heute mit einem Gap nach unten und pendelte im weiteren Verlauf zwischen 15.600 und 15.760 Punkte. Zum Handelsschluss bewegte sich der Index am unteren Ende der Range und droht damit den seit Mitte August gebildeten Seitwärtstrend nach unten zu durchbrechen. Sackt der Index unter 15.600 Punkte droht eine Konsolidierung bis 15.480 Punkte. Kaufsignale zeichnen sich frühestens oberhalb von 15.700 Punkten ab.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 23.07.2021- 08.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 09.09.2014- 08.09.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

