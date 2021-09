Von der Tasche bis in die Cloud bietet Lenovo sein gesamtes Portfolio as-a-Service unter einem erweiterten Lenovo TruScale-Dach

Lenovo kündigte heute auf seiner jährlichen Tech World-Veranstaltung eine Weiterentwicklung seines verbrauchsbasierten Geschäftsmodells an und stellte Lenovo TruScale, ein neues portfolio-weites "alles als Service"-Angebot, vor. Diese Ankündigung ist Teil der kontinuierlichen Transformation von Lenovo für die nächste Realität eine neue Ära, in der Verbraucher und Führungskräfte der Geschäftswelt neue Lösungen und Technologien benötigen, um beispiellosen Veränderungen in der Wirtschaft, Bildung, im Leben und darüber hinaus zu begegnen.

Lenovo erweitert seine Marke TruScale über Infrastrukturservices hinaus und bringt alle seine As-a-Service-Angebote unter einem Dach zusammen, um eine wirklich globale Lösung anzubieten, die alles von der Tasche bis zur Cloud über einen einzigen Vertragsrahmen verfügbar macht. Lenovo TruScale verkörpert die Vision und Transformation des Unternehmens für die nächste Realität die Erfüllung der wachsenden globalen Nachfrage nach intelligenterer Technologie in einer neuen Ära des hybriden Arbeitens und Lernens.

"Die digitale Transformation schreitet schneller denn je voran und Unternehmen haben Mühe, mit der Innovationsgeschwindigkeit Schritt zu halten. Wir hören jeden Tag von CIOs, dass sich die Technologieanforderungen ihrer Unternehmen alle 12 bis 18 Monate ändern", sagte Ken Wong, Präsident der Solutions Services Group. "Mit Lenovo TruScale können Kunden eine Lösung, einen Anbieter, einen Vertragsrahmen und eine zentrale Stelle für Everything-as-a-Service erwarten."

Lenovo TruScale bietet Unternehmen jeder Größe eine Everything-as-a-Service-Plattform mit der Flexibilität, die sie benötigen, um mit einem skalierbaren, Cloud-ähnlichen Verbrauchsmodell und vorhersehbaren Zahlungsoptionen für Hardware und Serviceleistungen wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieser Übergang zu einer vollständig integrierten As-a-Service-Strategie erweckt die Vision des Unternehmens "One Lenovo" zum Leben die Bewältigung gemeinsamer geschäftlicher Herausforderungen und die Bereitstellung von Leistung und Flexibilität für IT-Führungskräfte für wachstumsbasierte Zahlungen. Mit Lenovo TruScale werden die Infrastrukturlösungen von IT-Führungskräften vollständig verwaltet, sodass Kunden die Vorteile einer lokalen Cloud-Umgebung zusammen mit der Sicherheit bei der Datenverwaltung in einer hybriden Umgebung genießen können.

Untersuchungen zeigen, dass der As-a-Service-Markt um das Vierfache des gesamten adressierbaren Marktes für IT-Services wächst. In drei Jahren werden As-a-Service-Modelle 12?% der Ausgaben für x86-Server von Unternehmen und über 50 der Ausgaben für neue Unternehmensspeicher ausmachen. Sie wachsen mit 40 CAGR und rund 17 der Ausgaben für kommerzielle PCs, gegenüber 1 vor zwei Jahren und mit einem Wachstum von 50 CAGR.1

Da sich die Welt zu einem flexiblen Modell des "Arbeiten, Lernens und Verbindens von überall aus" verändert, werden Unternehmen, die intelligentere Technologien für eine hybride Realität einsetzen, von diesem Übergang profitieren. Dies erfordert Flexibilität bei Geräten und Arbeitsplattformen, On-Demand-Support bei Bedarf und anpassbare Lösungen im gesamten Unternehmen Vorteile, die viele von Lenovos vorhandener Device-as-a-Service-Lösung bereits kennen. Unter dem neuen Dach von TruScale wird Lenovo DaaS seinen Kunden weiterhin beim Umstieg auf eine moderne IT-Umgebung helfen, indem es die beste End-to-End-Technologie von Lenovo mit Lifecycle-Services und -Support sowie einer bequemen Finanzierung kombiniert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Lenovo entwickelt eine neue Möglichkeit, dem Markt As-a-Service anzubieten und bietet Unternehmen ultimative Flexibilität bei der Nutzung ihrer IT-Infrastruktur, Services und Software. Durch die Bildung strategischer Allianzen mit anderen Marktführern können Kunden die Public-Cloud-Erfahrung mit der Sicherheit und Kontrolle einer lokalen Lösung genießen. Als Teil dieser neuen Plattform hat sich Lenovo mit den führenden Infrastrukturpartnern Deloitte, VMWare und Intel sowie den DaaS-Sicherheitspartnern Absolute Software und SentinelOne zusammengetan, um Unternehmen verschiedene dynamische Angebote anzubieten. Angebote wie Hybrid-Cloud-Lösungen für Edge-to-Cloud-Umgebungen, erstklassige verwaltete Sicherheitslösungen und Zugriff auf die neueste Speicherinfrastrukturinnovation für die gesamte Lebensdauer ihrer Daten mit der Möglichkeit, die Speicherkapazität nach Bedarf zu skalieren.

"Der As-a-Service-Ansatz von Lenovo trägt dazu bei, die Nachfrage des Marktes nach einem reaktionsschnellen, zuverlässigen Hybrid-Cloud-Betrieb zu erfüllen. Einfach ausgedrückt helfen unsere Organisationen Unternehmen dabei, ihr Unternehmen auszubauen und Risiken zu mindern, um mehr Wert zu schaffen und der Gesellschaft besser zu dienen", sagte Punit Renjen, CEO von Deloitte Global.

Erfahren Sie mehr über die neuesten Angebote von TruScale auf Lenovos jährlicher globaler Innovationsveranstaltung Tech World.

1 Gartner, IDC, Lenovo Market Intelligence

