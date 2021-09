An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Doch wie sieht diese aus? Konkrete Vorhersagen sind schwierig. Auch deshalb gibt es an der Börse sowohl positive als auch negative Überraschungen. Doch dem Zufall kann man als Anleger auf die Sprünge helfen. Das gelingt etwa, indem wir uns an Megatrends orientieren. Demografie, Gesundheit und auch Nachhaltigkeit sind Trends, die auch in zehn Jahren noch Bestand haben werden. Wir stellen drei mögliche Investments vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...