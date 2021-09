iRobots neuer Saugroboter Roomba j7 Plus kann wechselnde Hindernisse umfahren, lernt seine Einsatzorte selbstständig kennen, reagiert auf Sprachbefehle und macht intelligente Reinigungsvorschläge. Der neue Roomba j7 Plus ist ein lernfähiger Vertreter der automatischen Sauger-Zunft. Das macht seinen Einsatz besonders einfach. Das beginnt schon bei der Inbetriebnahme. Mit seinen optischen Navigationshilfen erkennt er seinen Einsatzort selbsttätig und schreibt sich eine eigene Map des Zuhauses, in dem er eingesetzt wird. Sogar die Benennung der Zimmer schlägt er vor. Besonders schmutzige ...

