Bis März letzten Jahres fiel der Wert der Kraft-Heinz-Aktie wie ein Stein, den Abschluss bildete ein Kursniveau von 20,00 US-Dollar. Seitdem allerdings konnte eine dreiwellige Erholungsbewegung zunächst an 36,00 US-Dollar, anschließend an 45,00 US-Dollar bis Ende Mai vollzogen werden. Dort setzte anschließend ein Trendwechsel ein und drückte die Notierungen in den kommenden Monaten zurück auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...