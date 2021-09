Die aktuell längste Serie: OMV mit 3 Tagen Plus in Folge (Performance: 2.05%) - die längste Serie dieses Jahr: E.ON 13 Tage (Performance: 9.63%). Tagesgewinner war am Mittwoch Ambarella mit 2,98% auf 117,40 (847% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,61%) vor RBI mit 1,72% auf 21,32 (137% Vol.; 1W 3,19%) und SMA Solar mit 1,49% auf 36,82 (117% Vol.; 1W -11,66%). Die Tagesverlierer: Manz mit -5,36% auf 53,00 (65% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,19%), Leoni mit -4,20% auf 15,28 (119% Vol.; 1W -6,66%), Lenzing mit -3,89% auf 108,60 (94% Vol.; 1W -3,72%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Tesla (28335,01 Mio.), Apple (23086,64) und Amazon (21529,27). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2021er-Tagesschnitt gab es ...

