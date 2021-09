DJ MÄRKTE ASIEN/Nur Schanghai trotzt Abwärtstendenz

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und auch in Australien folgen am Donnerstag den negativen internationalen Vorgaben und geben teils deutlicher nach. Während es insbesondere in Japan nach dem politikgetriebenen Aufschwung der Vortage auch zu Gewinnmitnahmen kommt, ist an den anderen Plätzen unter anderem von Zurückhaltung vor den Entscheidungen der EZB später am Tag die Rede. Möglicherweise werde die EZB ein Tapersignal senden, indem sie Änderungen an ihrem Pandemie-Anleihekaufprogramm ankündigt.

Neben Spekulationen über eine bevorstehende Straffung der Geldpolitik auch anderenorts lasten Sorgen wegen der nicht enden wollenden Pandemie auf der Stimmung. Dazu kommt, dass sich in den USA das Wachstum der Wirtschaft laut dem Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank von Anfang Juli bis in den August leicht auf ein moderates Tempo verlangsamt hat, und das bei einer weiter erhöhten Inflation.

Der Nikkei-Index in Tokio büßt 0,8 Prozent ein auf 29.942 Punkte. An den Plätzen in Seoul, Hongkong und Sydney geht es zwischen 1,2 und 1,6 Prozent abwärts. Der Schanghai-Composite kann sich dagegen behaupten, nachdem neue Daten erneut unterschiedliche Trends bei den Verbraucher- und Erzeugerpreisen zeigten. Während erstere etwas weniger stiegen als erwartet, legten die ohnehin bereits sehr hohen Erzeugerpreise deutlicher zu als geschätzt. Die Unternehmen haben demnach offenbar Probleme, Preissteigerungen weiterzureichen.

In Hongkong sorgt laut KGI Securities wieder einmal der Regulierer für Kursverluste bei Aktien von Internetunternehmen. Anbieter von Online-Spielen wurden demnach ermahnt, strengere Regeln für Minderjährige aufzustellen. Alibaba verlieren 3,2 und Tencent 3,1 Prozent.

In Seoul leiden die Internetwerte Kakao und Naver weiter unter zuletzt bekannt gewordener Kritik des Regulierers am ungenügenden Schutz von Privatanlegern und verlieren bis zu rund 3 Prozent. Hyundai Motor (-1,8%) verlieren laut Marktteilnehmern im Zuge einer kleineren Auto-Rückrufaktion.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.398,30 -1,5% +12,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.942,71 -0,8% +10,0% 08:00 Kospi (Seoul) 3.125,18 -1,2% +8,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.678,67 +0,1% +5,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.898,67 -1,6% -3,1% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.073,11 +0,1% +9,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.584,31 -0,8% -1,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD EUR/USD 1,1811 -0,1% 1,1818 1,1874 -3,3% EUR/JPY 130,17 -0,1% 130,32 130,49 +3,2% EUR/GBP 0,8586 +0,1% 0,8580 0,8583 -3,9% GBP/USD 1,3756 -0,1% 1,3774 1,3834 +0,6% USD/JPY 110,20 -0,1% 110,28 109,91 +6,7% USD/KRW 1.170,86 0,35 1.166,78 1.157,96 +7,8% USD/CNY 6,4616 -0,0% 6,4618 6,4565 -1,0% USD/CNH 6,4610 +0,1% 6,4569 6,4537 -0,6% USD/HKD 7,7774 +0,0% 7,7763 7,7730 +0,3% AUD/USD 0,7350 -0,2% 0,7366 0,7428 -4,6% NZD/USD 0,7086 -0,3% 0,7105 0,7128 -1,4% Bitcoin BTC/USD 46.041,76 -0,1% 46.067,01 52.310,26 +58,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,35 69,30 +0,1% 0,05 +44,5% Brent/ICE 72,74 72,60 +0,2% 0,14 +42,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,74 1.789,20 -0,1% -1,46 -5,8% Silber (Spot) 23,90 23,93 -0,1% -0,02 -9,4% Platin (Spot) 981,00 984,43 -0,3% -3,43 -8,4% Kupfer-Future 4,24 4,23 +0,1% +0,01 +20,1% ===

September 09, 2021 00:46 ET (04:46 GMT)

