Der amerikanische Industriekonzern Flexsteel Industries Inc. (ISIN: US3393821034, NASDAQ: FLXS) zahlt eine Quartalsdividende von 0,15 US-Cents je Anteilsschein an seine Investoren, wie am Mittwoch berichtet wurde. Damit schüttet das Unternehmen die 319. Quartalsdividende in ununterbrochener Folge aus. Flexsteel hat seit dem Jahr 1938 jedes Jahr eine Dividende ausgezahlt. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 4. Oktober 2021 (Record date: 22. September ...

Den vollständigen Artikel lesen ...