Das ist ein weiterer schwerer Schlag für Bayer. Deutschland verschärfte die Regelungen zu Glyphosat. Nio verschreckt die Wall Street. Eine weitere Kapitalerhöhung steht ins Haus. Ryanair droht seinen Aktionären. Zwangsverkäufe in Großbritannien stehen ins Haus.Asien entwickelt sich am Donnerstag schwach. Die meisten Benchmarks in der Region gaben deutlich ab, wobei der KOSPI und der Hang Seng die Liste der Verlierer anführen. Auch der Terminmarkt bewegt sich geschlossen im Minus. Der DAX-Future notiert vor Eröffnung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...