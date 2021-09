Dazu will sie schrittweise bis zu 27 Prozent der Batgroup SA übernehmen. Batgroup ist die Muttergesellschaft von Batmaid, einer Plattform für Hausreinigungen in der Schweiz.Gemäss Mitteilung vom Donnerstag wird Aevis in den nächsten 15 Monaten in mehreren Tranchen bis zu 25 Millionen Franken in das Reinigungsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...