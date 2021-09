Die erste künstliche Meniskusprothese der Welt ist jetzt in der Schweiz erhältlich

Active Implants LLC, ein Unternehmen, das orthopädische Implantatlösungen entwickelt, gab heute bekannt, dass es eine exklusive Vereinbarung mit der Geistlich Pharma AG geschlossen hat, wonach das Unternehmen die meniskus-prothese NUsurface (eine nicht-verankerte interpositonelle Meniskus- Edoprothese) in der Schweiz exklusiv vertreibt. Der weltweit erste "künstliche Meniskus" ist nun in Belgien, Deutschland, Israel, Italien, in der Schweiz und im Vereinigten Königreich erhältlich.

Die Zusammenarbeit zwischen Active Implants und Geistlich Pharma begann 2019 mit dem Start des MEFISTO-Projekts. Das internationale Projekt im Rahmen des prestigeträchtigen Horizon2020-Programms der EU zielt darauf ab, Verfahren zu entwickeln, die sich auf den Erhalt der Gelenke und die Verzögerung oder Vermeidung von gelenkschädigenden Eingriffen wie dem Knieersatz konzentrieren, um so die gesellschaftliche Last, die damit verbundenen Kosten und die hohe Morbidität infolge von Osteoarthritis (OA) zu verringern.

"Mit der Ausrichtung von Geistlich Pharma auf die Erhaltung des Knies durch Regeneration von Knochen, Knorpel und Gewebe sind wir zuversichtlich, dass unsere beiden Organisationen in Bezug auf unsere Kernwerte auf einer Linie liegen", sagte Ted Davis, Präsident und CEO von Active Implants. "Wir freuen uns darauf, den Zugang zu NUsurface mit Hilfe ihrer erstklassigen medizinischen Ausbildung, Schulung und Unterstützung zu erweitern."

NUsurface ist der erste künstliche Meniskus, der in Europa auf den Markt kommt und derzeit von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) geprüft wird. Der mediale Meniskusersatz bildet die Funktion des natürlichen Meniskus nach und wirkt schmerzlindernd, indem er die auf das Kniegelenk übertragenen Belastungen umverteilt. Für Patienten, die unter Knieschmerzen mit Meniskusdefiziten leiden, bietet NUsurface eine sichere und wirksame chirurgische Alternative zum Knieersatz, einem invasiven Verfahren, das als derzeitiger Behandlungsstandard für Patienten gilt, denen weder eine medikamentöse Behandlung mit Bandagen/Schmerzmitteln noch eine arthroskopische Operation Linderung verschaffen kann.

Über die NUsurface

Bei der NUsurface handelt es sich um einen künstlichen Meniskus aus medizinischem Polymer. Aufgrund der besonderen Materialien, der Verbundstruktur und des Designs ist für NUsurface keine Fixierung an Knochen oder weichem Gewebe erforderlich. NUsurface bildet die Funktion des natürlichen Meniskus nach, indem sie dazu beiträgt, das auf das Kniegelenk übertragene Gewicht zu verteilen, Schmerzen zu reduzieren und die körperliche Funktion zu verbessern. Durch Begrenzung der Belastung und Schutz des Oberschenkelgelenkknorpels vor weiteren Schäden kann NUsurface eine chondroprotektive Wirkung entfalten. Das Produkt wird derzeit in Belgien, Deutschland, Israel, Italien, der Schweiz und dem Vereinigten Königreich vertrieben.

Die Ergebnisse von zwei prospektiven, parallel durchgeführten klinischen Studien in den USA, die auf der jüngsten Jahrestagung der American Orthopedic Medicine Society-Arthroscopy Association of North America Combined 2021 vorgestellt wurden, haben gezeigt, dass die NUsurface im Vergleich zu einer alleinigen nicht-chirurgischen Behandlung eine deutlich bessere Linderung von Knieschmerzen nach Meniskusoperationen bietet.

Über Active Implants, LLC

Active Implants, LLC, entwickelt orthopädische Implantatlösungen zur Ergänzung der natürlichen Biomechanik des Bewegungsapparats und ermöglicht es Patienten, einen aktiven Lebensstil beizubehalten oder wieder aufzunehmen. Active Implants ist ein privates Unternehmen mit Hauptsitz in Memphis, Tennessee. Die europäischen Niederlassungen befinden sich in Haarlem, Niederlande, und die Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Netanya, Israel. Weitere Informationen finden Sie unter www.activeimplants.eu. Folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter, LinkedIn und Facebook.

Über Geistlich Pharma AG

Geistlich Pharma AG ist ein Schweizer Unternehmen im Besitz der Familie Geistlich mit Firmensitz in der Zentralschweiz in Wolhusen und in Root. Das Unternehmen ist Teil der Geistlich Holding. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1851 hat Geistlich seine Expertise im Bereich der Verarbeitung von Knochen und Gewebe ausgebaut.

Geistlich Pharma ist auf die Regeneration von Knochen, Knorpel und Gewebe spezialisiert. Die regenerativen Medizinprodukte von Geistlich dienen dazu, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Mehr als 700 Mitarbeiter weltweit arbeiten für Geistlich im Bereich der regenerativen Medizin. Mit zwölf Tochtergesellschaften und 60 Vertriebspartnern erreicht Geistlich mit seinen Medizinprodukten und Arzneimitteln rund 90 Märkte weltweit. Die zwölf Tochtergesellschaften decken Grossbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, China, Brasilien, Südkorea, Nordamerika, Australien, Neuseeland, Indien und Japan ab.

Geistlich Surgery ist eine Geschäftseinheit der Geistlich Pharma AG.

Über MEFISTO

Das am 1. April 2019 gestartete Projekt MEFISTO (Meniscal functionalised scaffold to prevent knee Osteoarthritis onset after meniscectomy; deutsch: Funktionalisiertes Meniskusgerüst zur Vorbeugung des Auftretens von Kniearthrose nach einer Meniskusentfernung (Meniskektomie)) ist ein gemeinsames Projekt mit 13 Partnern aus Hochschulen, Krankenhäusern und der Industrie aus acht verschiedenen europäischen Ländern zur Entwicklung neuartiger Lösungen für die Behandlung des Meniskusverlustes als Strategie zur Vorbeugung des Auftretens einer epidemischen Kniearthrose (OA) nach einer Meniskusentfernung in Europa. MEFISTO wird durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union gefördert. Das Projekt wird bis zum 30. November 2023 laufen. MEFISTO wird von der Geistlich Biomaterials Vertriebsgesellschaft mbH BIOMATERIALS Deutschland geleitet.

