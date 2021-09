Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Fehlen wichtiger Wirtschaftsmeldungen hat zu einem ruhigen Geschäft bei dt. Staatsanleihen geführt, so die Analysten der Nord LB.Dass es trotzdem Kursgewinne gegeben habe, habe an der trüben Aktienmarktstimmung gelegen. Die Kurse der US-Staatsbonds seien u.a. wegen der schwächeren Aktienmärkte etwas gestiegen. Der Konjunkturbericht der FED (Beige Book) habe keinen Einfluss auf die Kursfindung gehabt. Nach Einschätzung der Notenbank habe sich das Wirtschaftswachstum in den USA zuletzt etwas abgeschwächt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...