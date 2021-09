Berlin (ots)Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat die sogenannte Impfwoche von Bund und Ländern begrüßt.Im Inforadio vom rbb sagte er am Donnerstag, das sei ein Schritt in die richtige Richtung: "Ich glaube, dass das richtig ist, weil eine große Zahl von Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen, das nicht aus weltanschaulichen Gründen nicht getan haben, sondern zum Teil vielleicht auch, weil sie nicht richtig angesprochen worden sind."Außerdem müsse öffentlich noch mehr gegen Falschinformationen vorgegangen werden. Die Reichweite gerade in Netzwerken wie Facebook und Co. sei sehr hoch. Hier Aufklärung zu leisten, sei eine gute Maßnahme, sagte Reinhardt. Die Ärztekammer sei auch bereit, eine Kampagne zu unterstützen:"Das können wir uns auf jeden Fall vorstellen - bisher sind wir vom Bundesministerium für Gesundheit in der Hinsicht nicht angesprochen worden. Aber dazu wären wir jederzeit bereit."Das Interview zum Nachhören: https://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/int/202109/09/612404.htmlPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Inforadio, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105280/5015418