Die Offenlegungsverordnung der EU zeigt Wirkung. Das Angebot an so genannten Fonds nach Artikel 8 oder 9 der Verordnung ist beachtlich. Das zeigt eine Studie der Ratingagentur Scope: Jeder vierte Investmentfonds wird als nachhaltig klassifiziert.Gespannt beobachten Investoren, wie viele Fonds von ihren Asset Managern als Artikel 8 oder 9 und somit als nachhaltig klassifiziert werden. Denn die Nachfrage der Kunden nach diesen Produkten wächst stetig. Zur Erläuterung: Seit März dieses Jahres müssen Kapitalverwaltungsgesellschaften Auskunft darüber geben, in welchem Maß ihre Fonds nachhaltig im Sinne der EU-Taxonomie sind. Dabei unterscheidet die Offenlegungsverordnung zwischen Artikel 8 und 9-Fonds. Während Artikel 9-Fonds ein klar benanntes Nachhaltigkeitsziel - etwa Reduktion von CO2-Emissionen, Verbesserung der Bildung oder Zugangsverbesserung zu sauberen Wasser - benennen müssen, berücksichtigen Artikel 8-Fonds allgemeine ESG-Aspekte im Investmentprozess - etwa durch best-in-class-Ansätze oder über den Einsatz von Ausschlusskriterien.

