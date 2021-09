Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schwächetendenz am Rentenmarkt hat sich vor der heutigen EZB-Entscheidung nicht fortgesetzt, denn letztlich sorgte der schwache Aktienmarkt für Unterstützung, so die Analysten der Helaba.Zudem sei nicht davon auszugehen, dass die Währungshüter Entscheidungen zum PEPP-Ende treffen würden oder darüber, welche Implikationen dies für das reguläre APP hätte. Wenig überraschen sollte auch ein möglicher Hinweis darauf, dass das Volumen der PEPP-Käufe im vierten Quartal etwas geringer ausfallen könnte als in den beiden Quartalen zuvor. Es wäre zudem falsch, dies als den Anfang vom Ende der ultralockeren Geldpolitik anzusehen. Vielmehr werde sich die EZB wie immer alle Optionen offenhalten und für ein hohes Maß an Flexibilität sorgen. ...

