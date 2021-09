Die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes hat BioNTech weltweit bekannt gemacht. Doch die Gesellschaft will noch viel mehr erreichen.Im Oktober jährt sich der Börsengang von BioNTech zum zweiten Mal. 2019 entschieden sich die Mainzer für ein Listing an der Nasdaq in einem rauen Marktumfeld. Keiner wollte zunächst die Aktien von BioNTech haben - die Gesellschaft musste sogar die Preisspanne für die Ausgabe der neuen Aktien reduzieren. DER AKTIONÄR nutzte die ersten Handelstage der BioNTech-Aktie und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...