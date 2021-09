SANTA MONICA/ LOS ANGELES (IT-Times) - Der Snapchat-Mutterkonzern Snap Inc. hat eine weitere Funktion in seinen beliebten Chat- und Messenger-Dienst integriert. Der Mutterkonzern Snap Inc. (NYSE: SNAP) gab bekannt, eine Funktion in die eigene Chat- und Messenger-App hinzugefügt zu haben, die eine neue...

Den vollständigen Artikel lesen ...