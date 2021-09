Oppo hat sein Reno 6 für den deutschen Markt angekündigt. Das neue Smartphone steche mit neuen Kamerafunktionen hervor, auffällig ist zunächst das eckige Design á la iPhone 12. Nachdem Oppo sein neues Modell seiner Reno-Reihe in China, Indien und weiteren asiatischen Ländern bereits gelauncht hat, ist nun Deutschland an der Reihe. Hierzulande fokussiert sich der Hersteller auf das Reno 6, während in anderen Ländern zusätzliche Varianten wie Reno 6 Pro und Reno 6 Pro Plus angeboten werden. Das Mittelklasse-Gerät ist ab sofort erhältlich und kostet knapp 500 Euro. Das ...

